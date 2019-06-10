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تفتيش الطلاب قبل دخولهم لجان امتحانات الثانوية العامة بأسيوط

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:00 ص
تفتيش الطلاب قبل دخولهم لجان امتحانات الثانوية العامة بأسيوط تفتيش الطلاب قبل دخول لجان الامتحان
أسيوط ـ محمود عجمي

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قام أفراد الأمن أمام بوابات مدارس أسيوط، اليوم الاثنين، بعملية تفتيش للطلاب، للكشف عن أجهزة المحمول ووسائل الغش الأخرى، والتأكد من عدم إصطحاب أى أوراق تخص مادة الامتحان، قبيل دخولهم اللجان.

وتوافد طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية على لجان الامتحانات، لآداء امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء، داخل 79 لجنة بينهم مدرسة المتفوقين، ولجنة سجن وأخرى للمكفوفين بمدن ومراكز المحافظة، وسط تشديدات أمنية مكثفة أمام اللجان، فيما حرص العشرات من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم، للاطمئنان عليهم وانتظارهم أمام اللجان.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لقرابة 595 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات .

 

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019

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