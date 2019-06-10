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تعرف على عقوبة تعطيل تشغيل العداد بقانون المرور الجديد

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:21 ص
تعرف على عقوبة تعطيل تشغيل العداد بقانون المرور الجديد شرطة المرور _ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها :

- عدم استخدام الوسيلة المقررة لحساب تعريفة الأجرة فى المركبات المقررة لها "العداد".

فرض قانون المرور الجديد تلك المخالفة المرورية ضمن الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

-عدم الالتزام بالجانب الأيمن فى الطريق المعد للسير فى اتجاهين

وضعت تلك المخالفة بقانون المرور الجديد يتم خصمها من السائق حال ارتكاب المخالفة مرورية على الطرق، وأقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.


قانون المرور الجديد

تعطيل العداد

شرائح القانون

خصم نقاط للمخالف

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