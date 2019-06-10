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تعاون علمى بين جامعة جنوب الوادى وجامعة دورنا بجلاتى برومانيا

الإثنين، 10 يونيو 2019 05:11 م
تعاون علمى بين جامعة جنوب الوادى وجامعة دورنا بجلاتى برومانيا رئيس جامعة جنوب الوادى ورئيس جامعة دورنا بجلاتى
قنا - وائل محمد

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استقبل الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، الدكتور دان سكار بيتى الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة دورنا بجلاتى بدولة رومانيا، بحضور الدكتور جمال تاج عبد الجابر عميد كلية الهندسة والدكتور محمد عطية وكيل الكلية ومنسق الزيارة.

و رحب رئيس الجامعة فى بيان بالدكتور دان سكار بيتى، مشيدا بالتعاون العلمى بين كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادى وكلية الهندسة بجامعة دورنا بجلاتى برومانيا وتناول اللقاء الجديد فى مجال هندسة القوى والطاقة الميكانيكية ومدى إمكانية استفادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب كلية الهندسة بالجامعة من هذه الزيارة.

و أعرب الدكتور دان سكاربيتى عن سعادته بزيارة جامعة جنوب الوادى مشيدا بما شاهده من إنجازات بجامعة جنوب الوادى وأن هذه الزيارة تأتى  فى أطار بروتوكول التعاون العلمى بين كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادى وكلية الهندسة بجامعة دورنا برومانيا.

والقى "دان سكاربيتى" محاضرة على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب بالكلية عن الاحتراق الداخلي بالمواد غير التقليدية كما قام بتفقد المعامل والورش بالكلية وأشاد بالإمكانيات العالية الموجودة بكلية الهندسة والابتكارات العلمية التى نفذها طلاب الكلية فى مجال هندسة القوى والطاقة الميكانيكية وتتضمن الزيارة أيضا جولة سياحية لزيارة المعالم الأثرية بالأقصر ودندرة وفى نهاية اللقاء أهدى رئيس الجامعة هدية تذكارية للدكتور دان سكار بيتى.
 


جامعة جنوب الوادى

كلية الهندسة بقنا

جامعة دورنا بجلاتى

رومانيا

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