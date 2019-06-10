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بائع فاكهة يقتل زميله بسبب الخلاف على مكان البيع ببولاق الدكرور

الإثنين، 10 يونيو 2019 06:05 م
بائع فاكهة يقتل زميله بسبب الخلاف على مكان البيع ببولاق الدكرور صورة ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث الجيزة القبض على بائع لاتهامه بقتل آخر، بسبب الخلاف على مكان بيع الفاكهة ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد مقتل بائع فاكهة،  نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض؛ وبإجراء التحريات تبين أن المتهم بارتكاب الجريمة "بائع فاكهة " تشاجر مع المجني عليه، بسبب الخلاف على مكان البيع ببولاق الدكرور، وسدد له طعنة نافذة أسفرت عن مفارقته الحياة. 
 
وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 

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