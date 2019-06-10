انتخاب توكاييف رئيسا لكازاخستان والشرطة تفرق احتجاجات جديدة

فاز رئيس قازاخستان المؤقت قاسم جومارت توكاييف، الذي اختاره الزعيم المخضرم نور سلطان نزارباييف خليفة له، برئاسة البلاد في انتخابات مبكرة قال مراقبون إنها شابتها انتهاكات للحريات الأساسية.

كان نزارباييف، الذي حكم كازاخستان الغنية بالنفط لقرابة ثلاثة عقود ولا يزال يحتفظ بصلاحيات واسعة، اختار الدبلوماسي البالغ من العمر 66 عاما لخلافته بعدما تنحى في مارس. وفي إطار ترتيب لتقاسم السلطة، لا يزال نزارباييف (78 عاما) رئيسا لمجلس الأمن في البلاد وزعيما لحزب نور أوتان الحاكم.

ومع فوز توكاييف بنحو 71 % من الأصوات في سباق انتخابي خاضه مع ستة منافسين غير معروفين إلى حد بعيد للناخبين، ندد معارضون بالانتخابات ووصفوها بأنها غير نزيهة، وهو ما أسفر عن خروج احتجاجات رغم قوانين قازاخستان المقيدة لحرية التعبير.

وقال مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم الاثنين "أظهر تجاهل الحريات الأساسية الذي تضمن احتجاز المحتجين السلميين، فضلا عن المخالفات واسعة النطاق في عملية التصويت، قلة احترام للمعايير الديمقراطية".

وأثناء يوم التصويت أمس الأحد ألقت الشرطة القبض على 500 محتج في مدينة الما اتا وفي العاصمة نور سلطان.

لكن اليوم الاثنين كان عدد المحتجين أقل بكثير مع وجود المئات من أفراد الشرطة في متنزه الما اتا الذي شهد احتجاجا أمس. وشاهد مراسل رويترز اعتقال الشرطة لعشرات الأشخاص.