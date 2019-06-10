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النيابة تطلب التحريات حول سرقة 119 ألف جنيه من داخل سيارة فى الجيزة

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:09 ص
النيابة تطلب التحريات حول سرقة 119 ألف جنيه من داخل سيارة فى الجيزة أموال-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول سرقة مجهول مبلغ مالى قدره 119 ألف جنيه من داخل سيارة بالجيزة،  للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
تلقى الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بلاغا من فتاة، أفادت فيه بتعرضها للسرقة، وذكرت فى بلاغها أن مجهول سرق حقيبتها التى تحتوى على 119 ألف جنيه من سيارة بشارع ربيع الجيزي. 
 
تحرر محضر بالواقعة، حمل رقم 20340 لسنة 2019، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
 

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