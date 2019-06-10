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النيابة تحقق مع شقيقين قتلا سائقا وأشعلا النار بجثته فى الشروق

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:01 م
النيابة تحقق مع شقيقين قتلا سائقا وأشعلا النار بجثته فى الشروق جثة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تباشر نيابة الشروق وبدر، التحقيق مع شقيقين متهمين بقتل سائق ميكروباص بالشروق، وإضرام النيران بالسيارة، وبداخلها جثة المجنى عليه. 
 
كان قسم شرطة الشروق، قد تلقى بلاغا بنشوب حريق بسيارة أجرة "ميكروباص" بطريق (مصر / الإسماعيلية) الصحراوى دائرة القسم ، حال توقفها بجانب الطريق.
 
على الفور، تم انتقال قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمكنت من إخماد الحريق، وعثُر بداخل السيارة على جثة متفحمة لأحد الأشخاص مجهول الهوية.
 
تم تشكيل فريق بحث جنائى، توصلت جهوده إلى تحديد هوية الجثة المشار إليها لسائق يعمل على السيارة  30 سنة، وقيام زوجة الأخير ربة منزل 23 سنة بتحرير محضر بالقسم، بخروج زوجها للعمل على السيارة المُشار إليها من مسكنهما وعدم عودته، وأضافت أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين ميكانيكى 29 سنة سبق اتهامه فى 3 قضايا "سلاح بدون ترخيص، جريمة أحداث" ومحكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية مخدرات والحبس شهر فى قضية سلاح، والثانى شقيق الأول حلاق - سبق اتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص مقيمان بمساكن المحمودية دائرة القسم) ، وذلك لسابقة حدوث مشادة كلامية بينهما وزوجة المجنى عليه حال تواجدهم بموقف سيارات الأجرة بدائرة القسم.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ، وقرر أحدهما باتفاقه مع شقيقه على التخلص من المجنى عليه، وحرق السيارة لقيام والدهما بإجبارهما على الاعتذار لزوجة المجنى عليه مما أثار حفيظتهما، فقاما بالتقابل معه بزعم التصالح وإنهاء الخلاف، حيث قام أحدهما بقيادة السيارة وتوجها لمكان العثور، وعقب وصولهما قاما بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" بجرح طعنى بالصدر مما أدى إلى وفاته، وأوثقا قدميه ووضعاه داخل جوال وأغلقا عليه السيارة، وقاما بسكب سائل البنزين داخل السيارة وأسفلها وإضرام النيران بها لإخفاء معالم جريمتهما، ولاذا بالفرار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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