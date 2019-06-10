المرحلة الثالثة للتلقيح الصناعى للماشية تستهدف رفع الإنتاج بسلالات جديدة

كتب عز النوبى

فى إطار المرحلة الثالثة التي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لرفع كفاءة الانتاج الحيوانى وزيادة إنتاج اللحوم والألبان ، ضمن خطة التوسع فى التحسين الوراثى" ، " التلقيح الصناعى" للماشية فى مصر ، رصد اليوم السابع مجموعة من الفوائد منها

- إعادة قراءة وتحليل الوضع الحالى لقطعان التربية.

-وضع خريطة واقعية للمشاكل التى تواجه سلالات الجاموس، والأبقار لتحسين خصائصها الوراثية خلال عامين.

- البرنامج يحقق 4 فوائد للإنتاج الحيوانى.

-تحديد مشاكل التناسليات للجاموس والأبقار ووضع الحلول اللازمة لزيادة الانتاجية.

-تقديم خدمات واقعية لتنمية الثروة الحيوانية وتحسين وتطوير الإنتاج الحيوانى.

-تدقيق البيانات والإحصاءات المتعلقة بالثروة الحيوانية.

-إعداد قاعدة بيانات حقيقية تمكن الدولة من وضع استراتيجيات للنهوض بقطاع الانتاج الحيوانى.

-المشروع يساهم فى رفع كفاءة القدرة التناسلية للماشية المصرية.

-حل جميع مشاكل التناسليات لزيادة الاقبال على تربية الحيوانات .

-علاج الأمراض التى تقلص من إنتاجيتها والأمراض التى تصيب العجول حديثة الولادة، وضعف الخصوبة.

-المتابعة الميدانية للحالات التى تلقح بالمديريات، وتوفير الأدوية الحديثة الأكثر فاعلية، والأطباء بمختلف المحافظات .

-إنتاج قطعان من الأبقار، والجاموس المحسن وراثيا، بأفضل السلالات الأجنبية .

- حصر بيانات المربى الخاص به" الأسم، ورقم بطاقة تحقيق الشخصية وتاريخ صدورها، والعنوان، والوحدة البيطرية التابع لها، والناحية، والمركز، والمحافظة.

-رفع الكفاءة التناسلية للماشية بجرعات ذات أصول وراثية عالية، وباستخدام السلالات الأجنبية.

-رفع القيمة الوراثية للجاموس البلدى عن طريق استخدام الطلائق الإيطالى المهجنة، دون المساس بالسلالة المحلية عبر تقليل الفترة بين الولادتين.