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المرحلة الثالثة للتلقيح الصناعى للماشية تستهدف رفع الإنتاج بسلالات جديدة

الإثنين، 10 يونيو 2019 06:00 ص
المرحلة الثالثة للتلقيح الصناعى للماشية تستهدف رفع الإنتاج بسلالات جديدة تلقيح - أرشيفية
كتب عز النوبى

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 فى إطار  المرحلة الثالثة التي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لرفع كفاءة الانتاج الحيوانى وزيادة إنتاج اللحوم والألبان ، ضمن خطة التوسع فى التحسين الوراثى" ، " التلقيح الصناعى" للماشية فى  مصر ، رصد اليوم السابع  مجموعة من الفوائد منها 

- إعادة قراءة وتحليل الوضع الحالى  لقطعان التربية.

 -وضع خريطة واقعية للمشاكل التى تواجه سلالات  الجاموس، والأبقار لتحسين خصائصها الوراثية خلال عامين.

- البرنامج  يحقق 4 فوائد للإنتاج الحيوانى.

-تحديد مشاكل التناسليات للجاموس والأبقار ووضع الحلول اللازمة لزيادة الانتاجية.

 -تقديم خدمات واقعية لتنمية الثروة الحيوانية وتحسين وتطوير الإنتاج الحيوانى.

-تدقيق البيانات والإحصاءات المتعلقة بالثروة الحيوانية.

 -إعداد قاعدة بيانات حقيقية تمكن الدولة من وضع استراتيجيات للنهوض بقطاع الانتاج الحيوانى.

-المشروع  يساهم فى رفع كفاءة القدرة التناسلية للماشية المصرية.

 -حل جميع مشاكل التناسليات لزيادة الاقبال على تربية الحيوانات .

-علاج الأمراض التى تقلص من إنتاجيتها والأمراض التى تصيب العجول حديثة الولادة، وضعف الخصوبة.

-المتابعة الميدانية للحالات التى تلقح بالمديريات، وتوفير الأدوية الحديثة الأكثر فاعلية، والأطباء بمختلف المحافظات .

 -إنتاج قطعان من الأبقار، والجاموس المحسن وراثيا، بأفضل السلالات الأجنبية .

- حصر بيانات المربى الخاص به" الأسم، ورقم بطاقة تحقيق الشخصية وتاريخ صدورها، والعنوان، والوحدة البيطرية التابع لها، والناحية، والمركز، والمحافظة.

-رفع الكفاءة التناسلية للماشية بجرعات ذات أصول وراثية عالية، وباستخدام السلالات الأجنبية.

 -رفع القيمة الوراثية للجاموس البلدى عن طريق استخدام الطلائق الإيطالى المهجنة، دون المساس بالسلالة المحلية عبر تقليل الفترة بين الولادتين.

 

 

 

 


التحسين الوراثى

الخدمات البيطرية

سلالات الابقار

اللحوم الحمراء

الا لبان

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