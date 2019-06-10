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المبعوث الأمريكى لأفغانستان: محادثات السلام تدخل مرحلة جديدة

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:31 ص
المبعوث الأمريكى لأفغانستان: محادثات السلام تدخل مرحلة جديدة زلماى خليل زاد المبعوث الأمريكى إلى أفغانستان
كابول (أ ش أ)

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قال زلماى خليل زاد المبعوث الأمريكى إلى أفغانستان إن محادثات السلام تدخل مرحلة جديدة، وأنه يجب إشراك الأفغان أكثر من أى وقت مضى.

وأضاف خليل زاد - فى تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ونقلتها شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الاثنين، أنه ناقش مع الرئيس الأفغانى أشرف غانى سبل الحصول على مزيد من الإجماع الدولى من أجل السلام والمتطلبات الإقليمية والآثار المترتبة على السلام، بما فى ذلك التحسن الأخير فى العلاقات بين أفغانستان وباكستان، والفرص التى يوفرها السلام للتواصل الإقليمى والتنمية.

بدوره أعلن القصر الرئاسى الأفغانى - فى بيان له - أن خليل زاد أطلع غانى على خططه المستقبلية فى عملية السلام، وأن المناقشات تركزت فى الغالب على الحوار بين الأفغان وأن الجانبين رحبا بدور ألمانيا فى هذا الصدد، مضيفا أن الجانبين أعربا عن أملهما فى أن تبدأ المحادثات بين الأفغان فى أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن خليل زاد وصل إلى العاصمة كابول أمس الأحد، بعد زيارة عواصم أخرى من بينها إسلام آباد، وبرلين، وبروكسل؛ لمناقشة عملية السلام الأفغانية.

 


افغانستان

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المبعوث الامريكى لافغانستان

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