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القوات الصومالية: مقتل 3 مسلحين لحركة (الشباب) واستعادة 3 قرى بإقليم (جدو)

الإثنين، 10 يونيو 2019 08:00 م
القوات الصومالية: مقتل 3 مسلحين لحركة (الشباب) واستعادة 3 قرى بإقليم (جدو) حركة الشباب الصومالية أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مسؤولون بالصومال، مقتل 3 مسلحين من حركة (الشباب) الصومالية المتطرفة خلال عملية أمنية شنتها القوات الصومالية على مواقع لهم في إقليم (جدو) جنوبي البلاد، فضلًا عن استعادة 3 قرى بالقرب من بلدة (بارديري) الواقعة في الإقليم.

 

وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية اليوم،الاثنين، أن القوات الصومالية هاجمت مسلحي (الشباب) في البلدة، مما أدى إلى تبادل إطلاق النار بين الجانبين بواسطة الأسلحة الثقيلة.

 

ويعد هذا الهجوم الأحدث للقوات الصومالية، حيث شنت الأسبوع الماضي عملية أمنية في (بارديري) أسفرت عن مقتل مسلحين اثنين وإصابة 3 آخرين من عناصر الشباب.

 

يذكر أن القوات الصومالية - المدعومة من بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) - صعدت من هجماتها الأمنية ضد حركة المتطرفة الموالية إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في وسط وجنوب البلاد؛ بهدف طردهم.

 


الصومال

حركة الشباب

الاتحاد الافريقى

افريقيا

الارهاب

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