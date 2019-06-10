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القبض على سائق طعن طليقته بسبب خلافات عائلية فى البساتين

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:12 ص
القبض على سائق طعن طليقته بسبب خلافات عائلية فى البساتين سائق يعتدى على زوجته - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على سائق اعتدى على طليقته بسلاح أبيض لخلافات بينهما، وتوقيعه على إيصالات أمانة فى البساتين، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى قسم شرطة البساتين، بوقوع مشاجرة ومصابة بعقار بدائرة القسم، على الفور، انتقلت مباحث القسم، وتمكنت من تحديد طرفى المشاجرة، ربة منزل مقيمة بمحل البلاغ  سبق اتهامها فى قضية "ضرب" مصابة بجرح ذبحى بالرقبة وأخر طعنى بالصدر، وتم نقلها للمستشفى لإسعافها، وسائق مقيم بدائرة القسم - مطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام حبس فى قضايا "ضرب ، تبديد " الزوج السابق للأولى.
 
بالفحص تبين وجود خلافات عائلية سابقة بين الطرفان، قام على أثرها الثانى بتطليق الأولى، وقيامها بالاستيلاء على  (43) إيصال أمانة، مزيلة بتوقيع الثانى "على بياض" سبق، وأن قام بتوقيعها كقيمة أقساط شراء سيارة ميكروباص ، وقيامها باستخدام أحد تلك الإيصالات فى رفع دعوى قضائية ضده، وفور علمه توجه لمسكنها لمعاتبتها، وطالبها برد باقى الإيصالات فحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها عليها بسلاح أبيض "سكين"، محدثاً إصابتها المشار إليها.
 
تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

خلافات عائلية

مشاجرة بالبساتين

مباحث البساتين

ايصالات امانة

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