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السيطرة على مشاجرة بين طرفين بسبب لهو الأطفال بالقليوبية

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:54 ص
السيطرة على مشاجرة بين طرفين بسبب لهو الأطفال بالقليوبية اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه

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أصيب شخصان، بإصابات متفرقة، إثر مشاجرة بينهما بسب لهو الأطفال، جرى نقل المصابين لمستشفى قليوب وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة قليوب من عمليات النجدة، بحدوث مشاجرة ومصابين بناحية ميت حلفا، دائرة المركز.

على الفور، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز بالفحص تبين حدوثها بين كلاً من :-

طرف أول "خالد.م" 22 سنة، عامل ، مصاب بجرح بالساعد الأيسر طوله 25 سم وإشتباه قطع بالأوتار والأعصاب، وتم نقله لمستشفى الدمرداش، وطرف ثان "حمادة.ع" 25سنة، سائق ونش، مصاب بجروح متفرقه بالرأس والوجه والذراع الأيمن، وتم نقله لمستشفى قليوب التخصص.ى

وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب خلافات الجيره ولهو الأطفال، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف منهما على الآخر بالضرب محدثاً إصابته. 

بمواجهة الطرفين، تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كل طرف منهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة. 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10091 جنح مركز شرطة قليوب لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق

 


القليوبية

مشاجرة

لهو الأطفال

قليوب

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