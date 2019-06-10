سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 03:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

السفير الفرنسى: حريصون على تطوير العلاقات مع مصر

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:45 م
السفير الفرنسى: حريصون على تطوير العلاقات مع مصر ستيفان روماتيه السفير الفرنسى بالقاهرة
كتب وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مؤتمراً صحفيًّا، صباح اليوم الإثنين مع ستيفان روماتيه السفير الفرنسى بالقاهرة بمقر الجامعة الفرنسية بمدينة الشروق؛ للإعلان عن آخر المستجدات بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر، بحضور د.طه عبدالله القائم بأعمال رئيس الجامعة، و د.نجلاء الأهوانى رئيس مجلس الأمناء.

من جانبه رحب السفير الفرنسى بالحضور، لافتًا إلى أن زيارة الرئيس الفرنسى لمصر أدت إلى فتح سبل جديدة للتعاون وتطوير العلاقات مع مصر، مؤكدًا الطموح القوى بين مصر وفرنسا فى تطوير العلاقات بين البلدين.

وأشار السفير الفرنسى إلى أن الجامعة تمنح الطلاب شهادة مصرية فرنسية مزدوجة، مشيرًا إلى أن القدرة الاستيعابية ستصل إلى 3000 طالب بالمرحلة الأولى من تطوير الجامعة (2030) وفقًا للمعايير الدولية، على أن تصل القدرة الاستيعابية فى المرحلة الثانية لتطوير الجامعة إلى 7000 طالب.

وأشار الدكتور طه عبدالله، إلى أن احتفال اليوم هو بداية جديدة للجامعة بعد توقيع اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة فى 2018، وهى تأكيد على علاقة الصداقة بين مصر وفرنسا، مشيراً إلى أهمية الدعم المادى الذى تقدمه الحكومة الفرنسية مع نظيرتها المصرية، والذى أسهم فى تحويلها إلى جامعة أهلية غير هادفة للربح.

وتم توقيع اتفاقية بين الجانب المصرى والفرنسى أثناء زيارة الرئيس الفرنسى لمصر، فى يناير الماضي، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية فى مصر على إتاحة أنماط متطورة فى مجال التعليم، والعمل على تعزيز العلاقات العلمية المصرية الفرنسية، من خلال تطوير الجامعة الفرنسية بالقاهرة، وفتح تخصصات جديدة بها، واستيعاب أكبر عدد من الطلاب.

 


التعليم العالى

السفير الفرنسى

الجامعة الفرنسية

علاقات مصر وفرنسا التعليمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم العالى تنفى مد إجازة العيد ليوم الأحد.. وتؤكد: الامتحانات بموعدها

الخميس، 06 يونيو 2019 10:38 م

التعليم العالى: قرار جمهورى بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية

الخميس، 06 يونيو 2019 10:32 ص

التعليم العالى تعلن تنظيم دورات تدريبية فى مجال الذكاء الاصطناعى

الخميس، 30 مايو 2019 10:06 ص

خطة الحكومة لتطوير منظومة التعليم العالى والمستشفيات الجامعية..تخصيص 3.9 مليار لـ "6" برامج خلال العام المالى الجديد..إنشاء جامعات حكومية بـ"العلمين" و"المنصورة الجديدة" وانتهاء المرحلة الثانية لمدينة زويل

الأحد، 19 مايو 2019 12:34 م

882.5 مليون جنيه لزيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالى.. تعرف على التفاصيل

الأحد، 19 مايو 2019 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيرس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيرس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

استخدام الموسيقى فى تعليم الأطفال حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

استخدام الموسيقى فى تعليم الأطفال حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة