السفير الأمريكى الجديد بالعراق يؤكد التزام بلاده باتفاقية الإطار مع بغداد

بغداد (أ ش أ)

أكد السفير الأمريكى الجديد بالعراق ماثيو تولر اليوم الاثنين، التزام بلاده باتفاقية الإطار الاستراتيجى مع بغداد.

وأوضح السفير تولر - فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية - أن الولايات المتحدة ملتزمة باتفاقية الإطار الاستراتيجى والتى تحدد العلاقات الثنائية مع العراق، بصفته أحد أكثر الشركاء أهمية واستراتيجية للولايات المتحدة فى المنطقة".

وأعرب السفير عن فخره بتولى منصب سفير الولايات المتحدة فى العراق، معبرا عن تطلعه للتواصل مع شركاء العراقيين والشعب العراقى لدعم عراق موحد وديمقراطى ومزدهر .

يشار إلى أن السفير ماثيو تولر قدم أمس، أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح .