الرئيس اللبنانى يدعو لتفهم أمريكى لأهمية عودة النازحين السوريين إلى وطنهم

بيروت (أ ش أ)

أعرب الرئيس اللبنانى ميشال عون، عن أمله فى أن يأخذ التفهم الأمريكى للموقف اللبنانى المطالب بعودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة فى سوريا، طابعا عمليا يساهم فى تحقيقه، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، كان متفهما للواقع اللبنانى ومطالب لبنان فى هذه الاتجاه على نحو ما جاء بشهادته أمام الكونجرس.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبنانى، ظهر اليوم، وفدا من (مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان) .

وأثنى الرئيس اللبنانى على روابط الصداقة التى تجمع الشعبين اللبنانى والأمريكي، داعيا الشركات الأمريكية إلى المشاركة فى العروض (المزايدات) التى سيطرحها لبنان قريبا لمنح رخص التنقيب عن النفط والغاز فى المياه الإقليمية بالبحر المتوسط، وكذلك المشروعات الكبرى التى ستطلقها الدولة.

وشكر الرئيس اللبناني، الولايات المتحدة على المساعدات العسكرية التى تقدمها إلى القوات المسلحة اللبنانية.

وأبدى عون أسفه للقرار الأمريكى بالاعتراف بضم مدينة القدس إلى إسرائيل، وكذلك مرتفعات الجولان السورى المحتلة.. مشيرا إلى أن القرار المتعلق بالجولان أثر سلبا على لبنان كونه له 15 قرية فى الجولان .

وأكد أن لبنان يتعاون بشكل تام مع الأمم المتحدة من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر فى أعقاب العدوان الإسرائيلى على لبنان عام 2006).. مشيرا إلى أن المنطقة الجنوبية للبنان تشهد استقرارا كبيرا بفضل جهود القوات المسلحة وقوى الأمن.

وأشار إلى أن أزمة النزوح السورى تلقى بأعباء ضخمة على لبنان. لافتا إلى أن لبنان يتحمل وحده عبء 50 % من مجمل النازحين السوريين، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين، داعيا الولايات المتحدة والمجتمع الدولى إلى المساعدة فى عودة النازحين إلى سوريا دونما الانتظار للحل السياسى للأزمة السورية والذى يمكن أن يطول التوصل إليه.