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الداخلية ردا على تحقيق "سرقة الحسابات الإلكترونية": ضبطنا 296 متهم

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:44 م
الداخلية ردا على تحقيق "سرقة الحسابات الإلكترونية": ضبطنا 296 متهم سرقة حساب إليكترونى-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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شنت وزارة الداخلية، حملات أمنية موسعة، استهدفت رصد ومكافحة الجرائم التى تتم عبر الإنترنت، وخاصة تلك المتعلقة ببيع السلع والأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر.
 
وأشارت قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، في بيان رسمي، إلى تحقيق اليوم السابع بعنوان "سرقة الحسابات الإلكترونية..جريمة العصر"، حيث أوضحوا خلاله أن الأجهزة المختصة بالوزارة نجحت فى رصد ومكافحة الجرائم التي تتم عبر "الانترنت".
 
وأسفرت المتابعة خلال الفترة الأخيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على وقائع سرقة "البريد الإلكتروني" وضبط 296 متهم، كما تم رصد وتحديد عدد 3780 متهم فى قضايا متنوعة.
 
 

سرقة حساب الكترونى

نصب واحتيال

نظم الاتصالات

تكنولوجيا المعلومات

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