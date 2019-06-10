الإندبندنت: موت شجرة صداقة ترامب وماكرون فى البيت الأبيض

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية فى تقرير لها اليوم إن شجرة البلوط التي زرعها دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون كرمز للعلاقات الصداقة بين بلديهما ماتت.

وكان الرئيس الفرنسى ماكرون، حمل معه الهدية فى إطار زيارة رسمية إلى واشنطن فى إبريل العام الماضى لتزرع فى البيت الأبيض تعبيرا عن ثبات الصداقة بين البلدين.

وأكد ماكرون فى المقابلة، أن فرنسا كانت أول حليف دولى للثوار الأمريكيين فى حربهم من أجل تحقيق الاستقلال.

وقال ماكرون ، أثناء زيارته لإحياء ذكرى مشاركة مشاة البحرية الأمريكية خلال معركة بيلو وود في الحرب العالمية الأولى ، إنها "ستكون تذكيرًا في البيت الأبيض بهذه العلاقات التي تربطنا".

تم إحضار الشجرة من الموقع الذي تعرض فيه ما يقرب من 10 ألاف جندى من القوات الأمريكية إلى الإصابة، فى يونيو 1918 بينما سقط حوالي 1800 قتيل.

لكن الشتلة ، التي تم وضعها في الحجر الصحي بعد وقت قصير من زرعها في حديقة البيت الأبيض في الجنوب ، ماتت منذ ذلك الحين ، وفقًا لتقارير متعددة في وسائل الإعلام الفرنسية.

وقالت صحيفة "لوموند" إن الشجرة عجزت عن تحمل ظروف "الحجر النباتي" الإلزامية التي تفرضها مصالح الجمارك الأمريكية.

وتفرض سلطات الجمارك الأمريكية التابعة لوزارة الزراعة حجرا نباتيا على جميع النباتات والبذور المستوردة، وحتى الأتربة من أجل تجنب انتشار الأمراض أو استيراد أنواع جديدة من الحشرات الغازية، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وأضافت "الإندبندنت" أن الدلالة المؤسفة تأتى في وقت توترت فيه العلاقات بين ترامب ونظيره الفرنسي إلى حد ما ، حيث اشتبكا بشأن قضايا تغير المناخ وإيران والجيش الأوروبي.

وأوضحت صحيفة "الإندبندنت" أن صحيفة "لوموند" الفرنسية كانت أول من أفاد بموت الشجرة، تلتها لوفيجارو ثم وكالة الأنباء الفرنسية التى نقلت الخبر عن مصدر دبلوماسى، لافتة إلى انها تواصلت مع البيت الأبيض للرد على هذه المزاعم.