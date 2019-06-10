ابناء يتخلصون من والدهم بضربة بالرأس بسبب خلافات على منزل

الدقهلية شريف الديب

أنهى كهربائي وشقيقة بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية حياة والدهم بعد ضربه على راسه أثناء مشادة بينهم على بيع منزله، وتلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز المنزلة، من مستشفي المنزلة العام بوصول جثة سائق إلى المستشفي بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة محسن ع 58 سنة سائق، وكشفت التحريات إلى نشوب مشادة بين المجني علية وذويه لرغبتهم فى بيع المنزل، وتطورت المشادة إلى مشاجرة بينهما، وقام كلا من ابنائه "م.م "، 22 سنة كهربائي، "م م"، 20 سنة عامل بضربة على رأسه بحجر فلقي مصرعه على الفور، وتم إلقاء القبض على الاثنين، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.