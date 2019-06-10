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إلغاء مناظرة بين مرشحى المعارضة وحزب أردوغان فى إسطنبول بأوامر الديكتاتور

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:45 ص
إلغاء مناظرة بين مرشحى المعارضة وحزب أردوغان فى إسطنبول بأوامر الديكتاتور اردوغان
كتب أحمد عرفة

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ألغيت مناظرة كانت مقرر إجرائها بين مرشح المعارضة التركية فى مدينة إسطنبول ومرشح حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان، بسبب الإجراءات التى اتخذها الرئيس التركى لمنع تلك المناظرة.

ونقلت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة القطرية، عن الصحفي التركي ، أوغور دوندار، إعلانه تراجعه عن إدارة مناظرة بين مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول، بن علي يلدريم، ورئيس بلدية إسطنبول المنتخب بحسب نتائج الجولة الأولى، أكرم إمام أوغلو، بعد إقدام نظام أردوغان على تحضيرات قد تلحق ضررًا بالديمقراطية في تركيا.

وأوضح أوغور دوندار، أن إجماع يلدريم وإمام أوغلو عليه لإدارة المناظرة المفتوحة بينهما قبيل الانتخابات المحلية بمثابة أحد الأوسمة على مدار مسيرته المهنية التي يواصلها بفخر وشرف منذ 50 عاما، ولكنه لن يدير المناظرة المفتوحة متابعا: انطلاقا من مسؤوليتي تجاه نفسي ومجتمعي ليس لدى أدنى شك أنني لن أحيد شبرا واحدا عن ميزان العدل خلال هذه المناظرة وعلى الرغم من ذلك أرى أنه تم اتخاذ سلسلة إجراءات تركية قد تلحق ضررا بالمرشحين معًا والديمقراطية في البلاد عن طريق استغلال إدارتي للمناظرة.


اخبار سياسه

اردوغان

تركيا

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