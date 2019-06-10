إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط - البحر الأحمر

أسيوط - هيثم البدرى

أصيب 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "أسيوط- البحر الأحمر"، تم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعى.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "أسيوط - البحر الأحمر ."

على الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة 8 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى بأسيوط الجديدة، وتم رفع آثار الحادث.

تحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة، واستكمال الإجراءات القانونية.