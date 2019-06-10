سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 01:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط - البحر الأحمر

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:00 م
إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط - البحر الأحمر انقلاب سيارة - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "أسيوط- البحر الأحمر"، تم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعى.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "أسيوط - البحر الأحمر ."

على الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة  8 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى بأسيوط الجديدة، وتم رفع آثار الحادث.

تحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة، واستكمال الإجراءات القانونية. 

 

 


اسيوط

انقلاب سيارة ميكروباص

طريق اسيوط البحر الاحمر

مستشفى اسيوط الجديدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

توقف حركة المرور أعلى الطريق الدائرى اتجاه السلام إثر انقلاب سيارة نقل

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:14 ص

توقف حركة المرور أعلى طريق أسيوط الغربى بعد انقلاب سيارة وإصابة شخصين

الإثنين، 10 يونيو 2019 08:35 ص

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح

الأحد، 09 يونيو 2019 10:08 م

انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي وإصابة شخصين

الأحد، 09 يونيو 2019 09:16 م

انقلاب سيارة محملة بـ40 طنا من مواد الرصف والحى يرفع المخلفات بالإسكندرية

الأحد، 09 يونيو 2019 06:54 م

اصابة سائق فى حادث انقلاب سيارة نقل بالفيوم

الأحد، 09 يونيو 2019 03:37 م

إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى

الأحد، 09 يونيو 2019 08:35 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

استخدام الموسيقى فى تعليم الأطفال حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

استخدام الموسيقى فى تعليم الأطفال حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان

أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان

شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا"

شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا"

منتخبات امم افريقيا 2019.. السنغال تبحث عن المجد فى الكان.. سيسيه يرفع شعار "لا يبنى البلد إلا ابن البلد".. مانى يقود أحلام بلاده لتحقيق اللقب الأول..ولماذا سمى المنتخب الأغلى بالقارة السمراء بـ أسود التيرانجا؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. السنغال تبحث عن المجد فى الكان.. سيسيه يرفع شعار "لا يبنى البلد إلا ابن البلد".. مانى يقود أحلام بلاده لتحقيق اللقب الأول..ولماذا سمى المنتخب الأغلى بالقارة السمراء بـ أسود التيرانجا؟

بدء امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة

بدء امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة

صور.. موظفو الصحة بأسيوط يتنكرون بالجلباب البلدى ويضبطون مخالفات بالجملة

صور.. موظفو الصحة بأسيوط يتنكرون بالجلباب البلدى ويضبطون مخالفات بالجملة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة