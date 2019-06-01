سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 04:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

99 % حضور امتحانات أخر يوم للأول الثانوى بشمال سيناء

السبت، 01 يونيو 2019 03:57 م
99 % حضور امتحانات أخر يوم للأول الثانوى بشمال سيناء امتحان طلاب الصف الاول الثانوى بشمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم فى بيان لها، إنها تابعت اليوم السبت امتحان مادة اللغة الإنجليزية بمدرسة الشهيد الرائد عمرو شكرى الثانوية بنين للصف الأول الثانوى المادة الأخيرة بجدول الإمتحان، وغرفة العمليات بالمديرية وتأكدت من سلامة جميع طلاب وطالبات المدارس المؤدية الإمتحان إلكترونيا .

وأوضح البيان إن عدد المدارس التى تمتحن إلكترونيا (3) مدارس وهم مدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات، ومدرسة الشهيد الرائد عمرو شكرى الثانوية بنين، ومدرسة الألفى الثانوية بنات فترة صباحبة بنسبة حضور 99%، ونسبة غياب 1%، ومدرسة خاصة وهى العربى الخاصة لغات، وباقى مدارس شمال سيناء، يتم امتحان طلاب الصف الأول الثانوى ورقيا، وأن العمل داخل لجان تقدير الدرجات الإلكترونى.

 

 

 


شمال سيناء

وكيل تعليم شمال سيناء

امتحان مادة اللغة الانجليزية

امتحان الصف الاول الثانوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. تعليم شمال سيناء توزع كعك العيد على اسر الطلبة ذوى الاحتياجات الخاصة

الأحد، 26 مايو 2019 05:26 م

تعليم شمال سيناء تنفذ حملة توعية للطلاب بخطورة عقر الكلاب

الخميس، 23 مايو 2019 12:32 م

"تعليم شمال سيناء": انتهاء الاستعدادات لإنطلاق امتحان الدبلومات الفنية

الخميس، 16 مايو 2019 04:58 م

تعليم شمال سيناء : الانتهاء من استعدادت عقد امتحانات الشهادة الاعدادية

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 07:14 م

تعليم شمال سيناء تطلق حملة "جبر الخواطر" لخدمة 500 طالب معاق وأسرهم

السبت، 20 أبريل 2019 03:04 ص

وكيل تعليم شمال سيناء: غدا انتظام الدراسة بالكامل وحملة فحص طبى لطلبة الثانوى

السبت، 09 فبراير 2019 10:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"تذكرتك هتوصلك لحد بيتك".. رحلة تذاكر امم افريقيا من الطوابير والأسلاك الشائكة وافتراش الطرق إلى عصر "الديليفرى".. "تذكرتى" تقضى على السوق السوداء والسماسرة وتوفر تذاكر المباريات فى خيام مكيفة للجماهير المصرية

"تذكرتك هتوصلك لحد بيتك".. رحلة تذاكر امم افريقيا من الطوابير والأسلاك الشائكة وافتراش الطرق إلى عصر "الديليفرى".. "تذكرتى" تقضى على السوق السوداء والسماسرة وتوفر تذاكر المباريات فى خيام مكيفة للجماهير المصرية

صور.. محافظ الغربية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية عقب إعلان النتيجة

صور.. محافظ الغربية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية عقب إعلان النتيجة

صور.. استعدادات حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال زوار عيد الفطر المبارك

صور.. استعدادات حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال زوار عيد الفطر المبارك

أين توجد المحاكم الاقتصادية؟ وأين تعقد جلساتها؟

أين توجد المحاكم الاقتصادية؟ وأين تعقد جلساتها؟

نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسيوط.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسيوط.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية.. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية.. برقم الجلوس

صور مذهلة.. تقنية "3D" تعيد الحياة لحصن "بيكتيش" الاسكتلندى العتيق

صور مذهلة.. تقنية "3D" تعيد الحياة لحصن "بيكتيش" الاسكتلندى العتيق

"فى اليابان مفيش حاجة بتضيع".. إحصائية عن المفقودات فى طوكيو

"فى اليابان مفيش حاجة بتضيع".. إحصائية عن المفقودات فى طوكيو

إعلان الفائزين بجوائز الدولة من المجلس الأعلى للثقافة فى 23 يونيو

إعلان الفائزين بجوائز الدولة من المجلس الأعلى للثقافة فى 23 يونيو

إشادة واسعة من الجماهير المصرية بتجربة "تذكرتى" قبل امم افريقيا 2019.. مشجع:شباب هايل ومعاملة ممتازة وبطولة ناجحة.. وآخر: سعيد باستلام الـfan id مجاناً ودفع التذكرة دون سمسرة.. ولأول مرة تسليم التذاكر "ديليفرى"

إشادة واسعة من الجماهير المصرية بتجربة "تذكرتى" قبل امم افريقيا 2019.. مشجع:شباب هايل ومعاملة ممتازة وبطولة ناجحة.. وآخر: سعيد باستلام الـfan id مجاناً ودفع التذكرة دون سمسرة.. ولأول مرة تسليم التذاكر "ديليفرى"

أحدث مفاجآت تذكرتى للجماهير.. تذاكر امم افريقيا 2019 "دليفرى" حتى البيت

أحدث مفاجآت تذكرتى للجماهير.. تذاكر امم افريقيا 2019 "دليفرى" حتى البيت

شاهد.. قميص محمد صلاح يغزو شوارع مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

شاهد.. قميص محمد صلاح يغزو شوارع مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة