99 % حضور امتحانات أخر يوم للأول الثانوى بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

قالت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم فى بيان لها، إنها تابعت اليوم السبت امتحان مادة اللغة الإنجليزية بمدرسة الشهيد الرائد عمرو شكرى الثانوية بنين للصف الأول الثانوى المادة الأخيرة بجدول الإمتحان، وغرفة العمليات بالمديرية وتأكدت من سلامة جميع طلاب وطالبات المدارس المؤدية الإمتحان إلكترونيا .

وأوضح البيان إن عدد المدارس التى تمتحن إلكترونيا (3) مدارس وهم مدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات، ومدرسة الشهيد الرائد عمرو شكرى الثانوية بنين، ومدرسة الألفى الثانوية بنات فترة صباحبة بنسبة حضور 99%، ونسبة غياب 1%، ومدرسة خاصة وهى العربى الخاصة لغات، وباقى مدارس شمال سيناء، يتم امتحان طلاب الصف الأول الثانوى ورقيا، وأن العمل داخل لجان تقدير الدرجات الإلكترونى.