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7 أشياء يُحظر على الطبيب عملها.. أبرزها الترويج للأدوية وتقديم استشارات بالتليفون

السبت، 01 يونيو 2019 09:00 ص
7 أشياء يُحظر على الطبيب عملها.. أبرزها الترويج للأدوية وتقديم استشارات بالتليفون أطباء - صورة أرشيفية
كتبت آية دعبس

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حددت لائحة آداب مهنة الأطباء، الصادرة برقم 238 لسنة 2003 بتاريخ 5 سبتمبر 2003، مجموعة من الأعمال التى يُحظر على الطبيب القيام بها، وإلا فيعرض نفسه للمساءلة.
 

وتتضمن تلك المحظورات:

 
1- الاستعانة بالوسطاء فى مزاولة المهنة سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر.
 
2- السماح باستعمال اسمه فى ترويج الأدوية أو العقاقير، أو مختلف أنواع العلاج أو لأى أغراض تجارية على أى صورة من الصور.
 
3- طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أى نوع كان نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى أو إرسالهم إلى مستشفى أو نصح علاجى أو دور للتمريض أو صيدلية أو أى مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية أو لبيع المستلزمات أو المعدات الطبية.
 
4- القيام بإجراء استشارات طبية فى محال تجارية، أو ملحقاتها مما هو معد لبيع الأدوية أو الأجهزة أو التجهيزات الطبية سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة.
 
5- القيام باستشارات طبية من خلال شركات الاتصالات. 
 
6- القيام ببيع أى أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية فى عيادته أو أثناء ممارسته للمهنة بغرض الاتجار.  
 
7- أن يتقاسم أجره مع أى من زملائه إلا إذا أشترك معه في العلاج فعلاً أو أن يعمل وسيطاً لطبيب آخر أو مستشفى بأى صورة من الصور. 

نقابة الاطباء

لائحة اداب مهنة الطب

لائحة اداب الاطباء

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