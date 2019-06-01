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1.2 مليار جنيه حوافز للعاملين بـ"القيمة المضافة" شرط الوصول للحصيلة المُستهدفة

السبت، 01 يونيو 2019 04:00 ص
1.2 مليار جنيه حوافز للعاملين بـ"القيمة المضافة" شرط الوصول للحصيلة المُستهدفة الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

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كشفت التأشيرات الخاصة بموازنة السنة المالية 2019/2020 فيما يخص مصلحة الضرائب العامة (قيمة مضافة)، عن تخصيص مبلغ مليار و290 مليون جنيه لتعويض العاملين عن جهود غير عادية، منه مبلغ مليار و215 مليون مُخصص لصرف حوافز مالية شهرية وسنوية للعاملين بالمصلحة، ويُشترط لمنحها تحقيق نسب حصيلة ترتبط بمعدلات الربط المُستهدفة، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

 

كما تضمنت التأشيرات مبلغ 160 مليون جنيه (مكافآت تشجيعية)، وتنص التأشيرة على أنه يجوز لرئيس مصلحة الضرائب المصرية صرف مكافأة شهرية أو دورية لبعض العاملين بالمصلحة وبما لا يُجاوز مبلغ 60 مليون جنيه، وذلك وفقًا للتفويض الصادر من وزارة المالية لرئيس المصلحة فى هذا الشأن.

 

وتعتبر الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة، حيث إنه من المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية (بدون البنك المركزى والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات) بنسبة 23% لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلى 675 مليار جنيه، وذلك فى ضوء استمرار تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادى والجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب فى تطوير الأداء.

 


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