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وكالة كورية تنشر صورة مثيرة للجدل لكيم جونج أون محاط بفتايات تبكين

السبت، 01 يونيو 2019 11:41 ص
وكالة كورية تنشر صورة مثيرة للجدل لكيم جونج أون محاط بفتايات تبكين زعيم كوريا وسط فتايات
كتب: أحمد علوى

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نشرت وكالة "تستاك" للأنباء الكورية الشمالية الرسمية، صورة لزعيم البلاد، كيم جونج أون، خلال زيارته لمركز رياضى جديد مخصص لتلاميذ المدارس، محاطا بفتيات "يبكين من شدة فرحهم بقدومه".

وتظهر الصورة كيم جونج أون جالسا وتبدو على وجهه ابتسامة عريضة، فيما التفت حوله مجموعة من الفتيات الصغيرات بلباس الجمباز، يبكين من شدة تأثرهن بوجود الزعيم معهن، حسبما قالت الوكالة ذاتها.

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ولم توضح الوكالة الكورية فى نصها الكتابى المرفق مع الصورة سبب بكاء الفتيات، لكن وسائل إعلام دولية علقت على الصورة بأن البكاء فى حضرة الزعيم الكورى هو تقليد للتعبير عن الشعور بالفرح بلقاء كيم شخصيا.

صورة لزعيم كوريا الشمالية محاطا بفتيات صغيرات تثير فضول وسائل الإعلام

زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، يزور مركزا رياضيا مخصصا لأطفال المدارس

وقام كيم خلال جولته التى شملت هذا الصرح الرياضى، بزيارة 6 منشآت صناعية مختلفة فى ولاية تشاغاندو.

وأشارت وسائل إعلام دولية إلى أن هذه الجولة هى أول ظهور لكيم أمام الجمهور منذ عملية إطلاق الصواريخ التى نفذتها بلاده فى 10 مايو الماضى.

 


كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية

كيم جونج اون

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