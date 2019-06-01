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وزير الدفاع الياباني يلتقى نظيره الكورى الجنوبى على هامش قمة الأمن فى سنغافورة

السبت، 01 يونيو 2019 10:52 ص
وزير الدفاع الياباني يلتقى نظيره الكورى الجنوبى على هامش قمة الأمن فى سنغافورة الجيش اليابانى
أ ش أ

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التقى وزير الدفاع الياباني تاكيشي أيواي، اليوم السبت، مع نظيره الكوري الجنوبي جيونج كيونج على هامش قمة الأمن في آسيا التي تعقد حاليا في سنغافورة.

 

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من المقرر أن تستمر فعاليات قمة الأمن في اَسيا لمدة ثلاثة أيام.

 

جدير بالذكر أن التوترات اشتعلت بين طوكيو وسول خاصة بعد أن قامت سفينة كورية جنوبية باطلاق رادار صاروخي على طائرة استطلاع يابانية في حين رفضت كوريا الجنوبية هذه المزاعم، مؤكدة أن الطائرة اقتربت كثيرًا وبلا داع من السفينة الكورية أثناء تنفيذها مهمة إنسانية.

 


اليابان

كوريا

كوريا الجنوبية

اسيا

سنغافورة

قمة الامن

رادار

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