وزير الدفاع الكورى الجنوبى يرفض تصعيد الضغط على كوريا الشمالية

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رفض وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج دو اليوم،السبت، دعوات تصعيد الضغط على كوريا الشمالية بعد إجرائها اختبارات لصواريخ باليستية الشهر الماضي، وذلك خلال مشاركته في منتدى "حوار شانجريلا" الأمني المنعقد في سنغافورة.

وقال الوزير الكوري الجنوبي -حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية- إن تحقيقا يجرى بشأن الاختبارات التي أجرتها كوريا الشمالية للتوصل إلى استنتاج سبب حدوثها، ودافع عن بيونج يانج قائلا إنها أبدت أنها مستعدة للخطو نحو السلام.

كانت الولايات المتحدة واليابان قد أعلنتا أن إجراء كوريا الشمالية اختبارات لصواريخ باليستية في الـ4 والـ 9 من شهر مايو الماضي ينهي قرار وقف استخدام بيونج يانج لسلاحها النووي والذي دخل حيز التنفيذ في أواخر عام 2017.

يذكر أن القمة الأولى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عقدت في يونيو عام 2018، حيث أكد الطرفان التزامهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.