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موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الثلاثاء أول أيام عيد الفطر فلكيًا.

السبت، 01 يونيو 2019 01:05 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الثلاثاء أول أيام عيد الفطر فلكيًا.

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نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها : الثلاثاء أول أيام عيد الفطر فلكيًا

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

بالحسابات: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر فلكيًا.. والإفتاء المسئولة عن الرؤية

يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلى، يوم الاثنين 29 من رمضان 1440 هجريًا، الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية".

 

افتكروهم فى رمضان.. "أمنية رشدى" قصة بطلة استشهدت قبل زفافها بالإسكندرية

لم تقتصر قوائم الشرف على الرجال فقط، وإنما حجزت النساء مكاناً في سجل شهداء الشرطة، بعدما قدمت مجموعة من الشرطيات أنفسهن دفاعاً عن المواطنين بالإسكندرية.

 

بالأسماء.. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019، كذلك أسماء أوائل الشهادة الإعدادية، وبلغت نسبة النجاح لهذا العام 80.37%، وقد تلاحظ تفوق البنات على البنيين فقد احتلت البنات المراكز الأولى على مستوى المحافظة لهذا العام.

 

تباين آراء طلاب أولى ثانوى حول مستوى امتحان اللغة لأجنبية الأولى

تباينت أراء طلاب الصف الأول الثانوى العام، حول مستوى أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى والتى أدى فيها الطلاب امتحاناتهم إلكترونيا على التابلت صباح اليوم.

 

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.37%

اعتمد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية قبل قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018 / 2019، حيث بلغت نسبة النجاح 80.37% وتفوقت البنات على البنبن فى العشر الأوائل على مستوى المحافظة.

 


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