مصدر: أرشفة إلكترونية لـ250 وحدة مرورية وتطوير 200 مبنى لاستخراج التراخيص

كتب عبد الرحمن سيد

أكد مصدر أمنى، أن هناك خطة تسير عليها وزارة الداخلية والتخطيط لتطوير الوحدات المرورية وتم الانتهاء من تطوير 200 وحدة مرورية، و230 نيابة مرور، إلكترونيا تقدم 22 خدمة منها تراخيص القيادة، على أن يتم إنشاء قاعدة بيانات موحدة لأنظمة المرور فى 250 وحدة مرورية وإجراء أرشفة إلكترونية للملفات وتراخيص السيارات، بالتعاون مع الوزارتين ضمن بترول تعاون بين الاثنين وسيتم تقديم كافة الخدمات لمرتادى الوحدات بشكل الكترونى لاستغناء عن الأوراق والمستندات للرخص.

وأشار المصدر، أنه من تطوير الوحدات تم ادخال منظومة الأرشيف الإلكترونى الذى سيوفر الحيز المكانى المخصص بداخل الوحدات المرورية والاستغناء عن الأرشيف الورقى وأكوام المعاملات والملفات المتواجدة، وحفظ الملفات من الضياع مع سهولة وسرعة نقل الملفات إلكترونيا بين الوحدات المرورية مع التقليل من الأخطاء، التى كانت تحدث بسبب الأرشيف الورقى وتخزينه على أجهزة لحفظه من الحرائق التى كانت تندلع بوحدات التراخيص.

وأوضح المصدر أن تتم الأرشفة من خلال شركة تنفذ المشروع لجميع الملفات الخاصة بالتراخيص على أجهزة إلكترونية وشاشات حديثة يتم تخزين جميع الملفات على هارد ديسك وإرساله لقاعدة البيانات لإدراجه مع الملفات التى تم الانتهاء وتكون متواجدة بالإدارات تستقبل الملفات التى يتم الانتهاء منها من خلال أجهزة إلكترونية تم تجهيزها داخل الوحدات التى تم البدء فيها لتستوعب كافة الملفات وربطهم بجهاز وإرسالهم إلى قاعدة بيانات المرور حيث يتم وضعها داخل ملفات الوحدة التابعة لها.

وأشار المصدر إلى أن الأرشيف الإلكترونى سيوفر الحيز المكانى المخصص بداخل الوحدات المرورية والاستغناء عن الأرشيف الورقى وأكوام المعاملات والملفات المتواجدة وحفظ الملفات من الضياع مع سهولة وسرعة نقل الملفات إلكترونيا، بين الوحدات المرورية مع التقليل من الأخطاء، التى كانت تحدث بسبب الأرشيف الورقى وتخزينه على أجهزة لحفظه من الحرائق التى كانت تندلع بوحدات التراخيص.