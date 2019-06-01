مشروع الربط الكهربى بين تنزانيا وكينيا يسابق الزمن لاستكمال تنفيذه

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دخل مشروع الربط الكهربي بين كينيا وتنزانيا سباقاً مع الزمن حيث شرع مقاولون منفذون للمشروع في تنزانيا إلى تقسيم العمل إلى مراحل عديدة تتولاها شركات ومقاولون في الباطن لتنفيذ المشروع لإقامة خط ربط كهربي بطول 510 كيلومترات في الجانب التنزاني لنقل 400 كيلوفولت، علاوة على تشييد المحطات الفرعية للتوزيع للوفاء بمهلة المشروع المقرر الانتهاء من تنفيذه في 2020.

ويتضمن المشروع، الذي يشرف على تنفيذه شركة تنزانيا لإمداد الكهرباء Tanesco بقرض قيمته 82ر258 مليون دولار ممول من بنك التنمية الأفريقية ووكالة التعاون الدولي اليابانية، تشييد دائرة ربط مزدوجة، وخط نقل كهربي يربط سينجيدا إلى إيسينيا في كينيا مار عبر باباتي وأروشا ونامانجا في تنزانيا.

ومن المنتظر أن يسهم مشروع الربط الكهربي في تسهيل تقاسم الدولتين للكهرباء فضلاً عن تقليص التكاليف التشغيلية لإنتاج الطاقة الكهربية فيهما، ومن المقرر أن يتم إنشاء خمس محطات فرعية على الأقل لتأكيد إنسياب نقل الطاقة بين الدولتين بسلاسة ويسر.

وتعتزم كينيا تمديد مشروع الربط الكهربي إلى إثيوبيا بينما ستقوم تنزانيا من جانبها بمد الخط إلى زامبيا، وهي الخطوة التي ستربط بلدان شرق أفريقيا بمجمع الطاقة في جنوب القارة الأفريقية بحيث يسهل بيع الكهرباء وشرائها بين البلدان المشتركة في مشروعات الربط.