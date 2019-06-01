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والحدائق والمتنزهات تستعد لاستقبال المواطنين..

محافظ الوادى الجديد يبحث أطلس الأوقاف لاستثماره فى مشروعات الإسكان

السبت، 01 يونيو 2019 06:16 م
محافظ الوادى الجديد يبحث أطلس الأوقاف لاستثماره فى مشروعات الإسكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد - ماهر أبو نور

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التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم السبت، مع محمد يوسف محسب، مدير عام فرع هيئة الأوقاف المصرية بالوادى الجديد، لاستلام أطلس الأوقاف المصرية لمحافظة الوادى الجديد والذى يضم خرائط مساحية لجميع ممتلكات هيئة الأوقاف المصرية فى جميع مراكز المحافظة وشرق العوينات.

 

وأكد الزملوط، فى بيان أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة للمحافظة على مال الوقف لاستثماره الاستثمار الأمثل فى مشروعات الإسكان وغيرها من المشروعات التى تخدم أبناء المحافظة، مشيرا بأن الأطلس سيدعم المحافظة بكافة الخرائط الهامة والمعلومات عن أصول وممتلكات هيئة الأوقاف بالمحافظة.

 

ومن جانب آخر، تستعد الحدائق والمتنزهات العامة بمركز الخارجة فى محافظة الوادى الجديد، لاستقبال آلاف المواطنين لعيد الفطرالمبارك،ورفع درجة الاستعداد بكافة المرافق الحيوية، وتجهيز كافة الحدائق والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية وحديقة الحيوان والممشى السياحى بمدخل المدينة،

 

أكد المهندس مجدى الطماوى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وصيانه المرافق الضرورية فى الميادين العامة والحدائق.

 

وأضاف الطماوى، بأنه جرى التنسيق مع كافة الإدارت المعنية لوضع خطط لمنع التزاحم والتكدس فى الميادين الرئيسية وتحقيق السيولة المرورية فى الشوارع، بالإضافة إلى دفع سيارات الإسعاف للتدخل فى الحالات العاجلة وتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمواطنين، كما تم تجهيز فرق طوارئ متخصصة للتدخل فى حاله وجود أعطال بقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحى وكافة المرافق الحيوية.

 


الحدائق العامة

عيد الفطر

الخارجة

الوادى الجديد

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