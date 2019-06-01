محافظ القليوبية: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

القليوبية إبراهيم سالم

وجه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الأوقاف والأمن لتجهيز أماكن ساحات صلاة العيد التى تم تحديدها والإعلان عنها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، بجانب الاهتمام برفع مستوى النظافة ومراجعة أسلوب عملها مع تكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومى من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وكل أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة، وذلك فى إطار استعدادات محافظة القليوبية لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وشدد عبد الحليم، على ضرورة رفع حالة الطوارئ بمختلف المديريات والمواقع الخدمية على مدار أيام العيد مع تشكيل غرف عمليات لمتابعة الأداء وسير العمل على مستوى كافة المراكز والوحدات المحلية وإيجاد الحلول الفورية لأى مشكلات أو عقبات تعيق سير العمل بها وتلبية كافة مطالب المواطنين وإفساح المجال أمام الاستمتاع بأوقات سعيدة خلال أيام العيد.

وكلف محافظ القليوبية، مسئولى التموين بالمتابعة اليومية لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء فى الأسعار من خلال توافر السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وكميات كبيرة بمختلف المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتحركة، مع تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير رغيف العيش بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية للمواطن الأسوانى.

وأكد عبد الحليم، على ضرورة تكثيف المرور على المحلات العامة والمجمعات الاستهلاكية والأسواق للتأكد من تواجد كافة السلع الضرورية وبأسعار مناسبة وخاصة الأسماك الطازجة والمملحة، موجهًا مسئولى الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة مع إلغاء الأجازات للعاملين فيها وذلك لاستقبال كافة الحالات المرضية المفاجأة، علاوة على ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة، فضلًا عن تكثيف حملات الرقابة على الأغذية بمختلف المراكز والمدن والتجمعات والحدائق العامة.

كما شدد محافظ القليوبية، على رؤساء شركتى المياه والصرف الصحى والكهرباء بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف الإدارات التابعة لهما بدائرة المحافظة لاستقبال كافة البلاغات والشكاوى على مدار الـ24 ساعة وسرعة إيجاد الحلول الفورية لها، مع ضرورة تجهيز لجان وفرق للصيانة والطوارئ للقيام بالمرور على كافة شبكات الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى لفحصها وإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة لها والتعامل السريع مع أى حالات طارئة لضمان عملها بالكفاءة المطلوبة، مكلفًا مرور القليوبية بتكثيف الحملات والرقابة المرورية بمختلف الشوارع والطرق وخاصة الشوارع والطرق العامة والرئيسية من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة والانضباط فى الشارع مع إحكام السيطرة على مواقف نقل الركاب وتنظيم مرور السيارات ومختلف المركبات لمنع الازدحام والتكدس والاختناقات المرورية.

وكلف المحافظ بتجهيز الحدائق العامة لفتحها أمام الجمهور، وتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز، ورفع درجة الاستعداد بالإدارات والمرافق العامة وتشكيل فرق للطوارئ بمرافق المياه والكهرباء والصرف الصحى والحدائق والنظافة، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحالة أول بأول ومراجعة منظومة النظافة ورفع القمامة يوميًا من الحدائق العامة وأماكن التجمعات ومتابعة المعديات النيلية واللنشات والمراكب الشراعية فى النيل.

وأوضح "مرزوق"، أنه تم إعداد خطة لتوفير احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الفطر، لافتًا إلى إعداد خطة للتفتيش على المخابز للتأكد من توافر الخبز بالصلاحيات طوال ايام العيد وترتيب حملات مفاجئة طوال 24 ساعة وتجهيز فرق لمراقبة الأسواق لضمان تثبيت الأسعار، وتكثيف حملات المراقبة على الأغذية بالمراكز والمدن والقرى.

وقرر محافظ القليوبية تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، تتلقى الغرفة بلاغات غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات على مدار 24 ساعة خلال عطلة العيد والتنسيق مع المسئولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال اية امور هامة قد تحدث.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التنسيق مع مديرية اوقاف القليوبية لاستقبال عبد الفطر المبارك من خلال تجهيز 443 ساحة على مستوى مراكز ومدن المحافظة مع تحديد إمام وخطيب كل ساحة والاحتياطى له.