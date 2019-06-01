عقد الدورة الأولى للبرلمان الهندي الجديد 17 يونيو

كتبت - هناء أبو العز

قال وزير الإعلام والإذاعة الهندي، براكاش جافاديكار، إن الدورة الأولى للبرلمان الهندي الجديد، بعد تولي حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الثانية على التوالي مهامها، ستعقد في الفترة من 17 يونيو حتى 26 يوليو.

وصرح لوسائل الإعلام ، أن البرلمانيين الجدد الذين ينتمون إلى مجلس النواب "لوك سابها" سيؤدون اليمين في 17 و18 يونيو، وسيقوم الرئيس الهندي رام ناث كوفيند بإلقاء خطابه المعتاد في 20 يونيو.

ولفت إلى أن ميزانية الاتحاد للسنة المالية 2019-2020 ستُعرض في 5 يوليو.

وستشمل الدورة البرلمانية 30 جلسة.