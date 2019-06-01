عامل خردة يقتل سائق توك توك بسبب خلاف على تعريفة الركوب بالسلام

كتب عبد الرحمن سيد

كشف رجال المباحث بالقاهرة، غموض واقعة مقتل سائق توك توك على يد عامل، وأن السبب الرئيسى وراء الحادث هو الخلاف حول أجرة التوصيل، وتم القبض على المتهم بالواقعة.

تلقى قسم شرطة السلام ثان، بلاغا بالعثور على شخص متوفى بطريق مصر الإسماعيلية "الطريق البطىء" أمام سوق العبور بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن المجنى عليه سائق توك توك وبه عدة إصابات ظاهرية، كما عُثر بجوار الجثة على هاتفه المحمول، وتبين وجود تلفيات بمركبة التوك توك قيادته عبارة عن "كسر الزجاج الأمامى".

تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل خردة وألقى القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.