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ضريح "الخمينى" فى قبضة صواريخ "هوك" الأمريكية فى ذكرى وفاته

السبت، 01 يونيو 2019 03:02 م
ضريح "الخمينى" فى قبضة صواريخ "هوك" الأمريكية فى ذكرى وفاته محمد رضا يزدى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تستعد إيران لإحياء الذكرى السنوية لرحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية، آية الله الخميني، يوم الثلاثاء المقبل 4 يونيو، من خلال تشديد الإجراءات الأمنية، ونشر منظومة الدفاع الجوى وصواريخ من طراز "هوك".

وبحسب وكالة فارس، قال محمد رضا يزدى قائد فيلق الحرس الثورى "محمد رسول الله" التابع لطهران ستقام مراسم إحياء الذكرى الـ 31 لوفاة الخمينى تحت تدابير أمنية مشددة، حيث سيتم تشديد الأمن بدءً من حدود البلاد وحتى 10 كلم من ضريح الخمينى، وكل المترددين سيكونوا تحت المراقبة.

وأكد المسئول العسكرى الإيرانى أنه سيتم نشر صواريخ من طراز هوك، حول ضريح الخمينى وستكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع أى نوع من التهديدات، وقال "أوصى من يتخيلون أنهم قادرون على الاخلال بأمن المراسم بألا يضيعوا وقتهم".

وتعد صواريخ هوك الأمريكية إحدى الصواريخ التى اشتراها شاه إيران محمد رضا بهلوى قبل الثورة الإيرانية 1979 من الولايات المتحدة، واستخدمها النظام الحالى فى حربه مع العراق حرب الثانى سنوات وكانت من أقوى الأنظمة الدفاعية الجوية.

يشار إلى أن الخميني ولد في 24 سبتمبر 1902 وتوفي في 3 يونيو 1989، وهو رجل دين وكاتب وسياسي شيعي إيراني، أسس جمهورية إيران الإسلامية وأدخل نظام ولاية الفقيه.

وفى الـ7 من يونيو 2017 قامت جماعات ارهابية باعتداءات دموية بالقرب من ضريح الخمينى والبرلمان راح ضحيتها 17 شخص وأكثر من 50 جريح.

ومع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية قام المرشد الأعلى الإيرانى والقائد العام للقوات المسلحة بعددا من التغيرات بين القيادات العامة فى الجيش والحرس الثورى.


ايران

ضريح الخمينى

ذكرى رحيل الخمينى

صواريخ هوك

الحرس الثورى

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