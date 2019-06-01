ضبط 942 مخالفة مرورية بالطرق الرئيسية والفرعية بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 942 مخالفة مرورية.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 942 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية و101 مخالفة إنتظار خاطئ، و92 حالة تصالح فورى، وسحب 15 دراجة نارية وتحصيل مبلغ 13800 جنيه.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 15 رخصة، و8 تصالح وتحصيل 2500جنيه غرامة.