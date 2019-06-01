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ضبط متهم بالنصب على مواطنين هارب من 3 قضايا تبديد

السبت، 01 يونيو 2019 02:38 م
ضبط متهم بالنصب على مواطنين هارب من 3 قضايا تبديد أموال - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

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نجحت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، فى ضبط شخص حاصل على دبلوم تجارة، مقيم مركز شرطة أخميم بسوهاج سبق اتهامه فى قضية "نصب"، ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "تبديد"، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج.

وكشفت التحريات أن المتهم قام بالاستيلاء من بعض الأشخاص على 31 ألف جنيه مقابل تدبير عقود عمل لهم بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وحصل المتهم على مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم، ولم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على فرص عمل أو استرداد أموالهم، وباستدعاء المتحرى عنه، وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين.


الاموال العامة

النصب و الاحتيال

توظيف الاموال

سوهاج

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