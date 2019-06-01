ضبط قضايا اختلاس واستغلال نفوذ واحتيال بقيمة 189 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضى

واصلت مباحث الأموال العامة حملاتها الأمنية لملاحقة كل صور الخروج عن القانون، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 118 قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة.

وجاء ضمن القضايا المضبوطة 51 قضية "احتيال مصرفى – اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام – استغلال نفوذ مزعوم – غسل أموال – كسب غير مشروع – اتجار بالنقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – مضاربة على أسعار العملات "فوركس" – تهريب جمركى"، بإجمالى مبالغ 189 مليونا و110 آلاف و829 جنيه، و5 ملايين و436 ألفا و700 عملات أجنبية مختلفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج عن القانون.