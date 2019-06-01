سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 02:56 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط قضايا اختلاس واستغلال نفوذ واحتيال بقيمة 189 مليون جنيه

السبت، 01 يونيو 2019 02:31 م
ضبط قضايا اختلاس واستغلال نفوذ واحتيال بقيمة 189 مليون جنيه أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت مباحث الأموال العامة حملاتها الأمنية لملاحقة كل صور الخروج عن القانون، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 118 قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة.

وجاء ضمن القضايا المضبوطة 51  قضية "احتيال مصرفى – اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام – استغلال نفوذ مزعوم – غسل أموال – كسب غير مشروع – اتجار بالنقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – مضاربة على أسعار العملات "فوركس" – تهريب جمركى"، بإجمالى مبالغ 189 مليونا و110 آلاف و829 جنيه، و5 ملايين و436 ألفا و700 عملات أجنبية مختلفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج عن القانون.


مباحث الاموال العامة

كسب غير مشروع

غسل اموال

مضاربة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحفاظ على المال العام ومكاسب المرأة من الدستور محاضرة بقصر ثقافة الغربية.. صور

الجمعة، 31 مايو 2019 09:30 م

ضبط 5 قضايا أموال عامة و8 مصنفات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

الجمعة، 31 مايو 2019 11:27 ص

ضبط 5 قضايا أموال عامة و 10 أخرى لسرقة حقوق الملكية

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:01 م

ضبط 143 واقعة تهرب ضريبي و5 قضايا أموال عامة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:33 م

الرقابة الإدارية تضبط عددا من قضايا الاستيلاء على المال العام

الأحد، 26 مايو 2019 03:41 م

ضبط 258 قضية تهرب ضريبى وأموال عامة و25 "مصنفات فنية" فى حملات أمنية

الأحد، 26 مايو 2019 12:59 م

"بيت المهمل يخرب قبل بيت الظالم".. تعرف على عقوبة الموظف المفسد للمال العام

الأحد، 26 مايو 2019 12:56 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بتروجت يرفض مواجهة المقاولون العرب بالدورى فى بيان رسمى

بتروجت يرفض مواجهة المقاولون العرب بالدورى فى بيان رسمى

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح أفضل هداف مصري فى تاريخ بطولات أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح أفضل هداف مصري فى تاريخ بطولات أوروبا

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف أسقطت ابنة "العقاد" امبراطور المخدرات بالباطنية

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف أسقطت ابنة "العقاد" امبراطور المخدرات بالباطنية

تعرف على وقت صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظات ومدن الجمهورية

تعرف على وقت صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظات ومدن الجمهورية

دار الإفتاء: لا يجوز صلاة الرجال بجانب النساء فى مصلى العيد

دار الإفتاء: لا يجوز صلاة الرجال بجانب النساء فى مصلى العيد

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الثلاثاء أول أيام عيد الفطر فلكيًا

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الثلاثاء أول أيام عيد الفطر فلكيًا

بالأسماء .. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد

بالأسماء .. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد

زلزال "الفار" يهز عرش الكاف.. الوداد يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية لاستعادة حقوقه فى دورى الأبطال.. الصحافة المغربية: الترجى يسرق اللقب بفضيحة تحكيمية..واجتماع طارئ بالاتحاد الأفريقى الثلاثاء لمناقشة مهزلة رادس

زلزال "الفار" يهز عرش الكاف.. الوداد يلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية لاستعادة حقوقه فى دورى الأبطال.. الصحافة المغربية: الترجى يسرق اللقب بفضيحة تحكيمية..واجتماع طارئ بالاتحاد الأفريقى الثلاثاء لمناقشة مهزلة رادس

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة