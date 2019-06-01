ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تجارة المخدرات بطنطا

الغربية- عادل ضرة

تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، باشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، من ضبط تشكيل عصابى يضم عاطلا وربة منزل تخصصا فى تجارة المخدرات، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، والنقباء أحمد جمعة وزياد ذكى معاونا المباحث، من ضبط المتهمين " ا .ع.ع.ا " وشهرته إبراهيم حكومة، عاطل ومقيم عطفة عبيد ثان طنطا وبحوزته 2 قطعة حجرية لمخدر الهيروين، " س .أ.ع .ا " ربة منزل ومقيمة شارع سعيد ترك ثان طنطا وبحوزتها 10 أكياس هيروين بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابه التحقيق.