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صور.. مميش يشهد ختام بطولة دورى الكرة الخماسية بهيئة قناة السويس

السبت، 01 يونيو 2019 12:31 ص
صور.. مميش يشهد ختام بطولة دورى الكرة الخماسية بهيئة قناة السويس مميش يشهد ختام بطولة دورى الإدارات
الإسماعيلية – السيد فلاح

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شهد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة لسويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، ختام بطولة دوري الإدارات بالهيئة للكرة الخماسية لعام 2019، بحضور الفريق أسامة ربيع  ، نائب رئيس هيئة قناة السويس ، واللواء أشرف عمارة عضو مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمهندس محمد الشرقاوي رئيس النادي العام وأعضاء مجلس إدارة النادي العام ورؤساء الأندية واللجان التنفيذية بالنادي العام، وذلك بملعب نادي الجولف بالإسماعيلية.

وشهدت البطولة مشاركة 26 فريق تحت سن 40 عامًا، بالإضافة إلى 8 فرق من فوق سن الـ 40 عامًا يمثلون 10 إدارات مختلفة من إدارات الهيئة، وبلغ إجمالي عدد اللاعبين المشاركين في البطولة 325 لاعب جميعهم من العاملين بهيئة القناة السويس بمدن الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

وكانت البطولة قد انطلقت في 20 إبريل من العام الجاري، وشهدت البطولة لعب 107 مباراة تضمنت عددًا من المنافسات القوية بين الفرق لاسيما في الأدوار الإقصائية.

ومن جانبه وجه المهندس محمد الشرقاوي، رئيس النادي العام الشكر للفريق مُهاب مميش، رئيس الهيئة على دعمه الكامل للأنشطة الرياضية والاجتماعية بما يعكس اهتمام الفريق بالعنصر البشري ودور الرياضية في توطيد الروابط بين العاملين بالهيئة بما يخلق بيئة عمل مثالية. كما تقدم بالشكر للجنة الرياضية برئاسة الدكتور مُهاب رفعت والمشرفة على تنظيم البطولة ولجنة العلاقات العامة وإدارة النادي العام.

وشاهد الفريق مُهاب مميش بعد ذلك انطلاق فعاليات المباراة النهائية فوق السن، بين فريقيّ ترسانة بورسعيد وترسانة بور توفيق وانتهت بفوز فريق ترسانة بورسعيد بنتيجة ثمانية أهداف لهدفين، ثم شاهد الفريق مميش المباراة النهائية بين فئة تحت السن بين فريقيّ الرئاسة "أ" والتحركات- ب" والتي جاءت مباراة على مستوى التوقعات وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق ثم امتدت لضربات الحظ الترجيحية والتي استطاع فريق " الرئاسة - أ" عن طريقها اقتناص كأس البطولة وسط فرحة عارمة من اللاعبين والجماهير. وقد أشاد الفريق مهاب مميش وقيادات الهيئة بمستوى التنظيم الجيد والإعداد للبطولة والتي جرت تحت إشراف اللجنة الرياضية بالنادي العام برئاسة الدكتور مهاب رفعت وعضوية جميل فتحي ولطفي المليجي وأحمد عطية وذلك بالمعاونة والتنسيق الكامل مع لجنة نادي الجولف برئاسة الربان أيمن مبروك.

وقد قام الفريق مُهاب مميش، والفريق أسامة ربيع ،  واللواء أشرف عمارة ، نائب الإسماعيلية  ، والمهندس محمد الشرقاوي بتسليم كأس البطولة وميداليات قناة السويس للاعبي فريق إدارة الرئاسة بعد حصولهم على المركز الأول فئة تحت السن، وتسليم كأس البطولة أيضًا وميداليات الهيئة للاعبي فريق ترسانة بورسعيد لفئة فوق السن ، كما كرّم الفريق مهاب مميش والفريق أسامة ربيع كلاً من أحمد صالح وعلي الكيكى حكمي البطولة .

الفريق-مميش-يسلم-كأس-المركز-الثاني-لكابتن-فريق-التحركات-بعد-أداء-مشرف
 
الفريق-مهاب-مميش-والفريق-أسامة-ربيع-والمهندس-محمد-الشرقاوي-والنائب-أشرف-عمارة-وقيادات-الهيئة-يشهدون-ختام-بطولة-الهيئة-على-كأس-الفريق-مميش
 
فريق-الرئاسة-الفائز-بكأس-الفريق-مميش-تحت-السن
 
فريق-الرئاسة-وفريق-التحركات-في-نهائي-تحت-السن
 
مميش-يشهد-ختام-بطولة-دوري-الإدارات-للكرة-الخماسية-بهيئة-قناة-السويس-(1)
 
مميش-يشهد-ختام-بطولة-دوري-الإدارات-للكرة-الخماسية-بهيئة-قناة-السويس-(2)
 
مميش-يشهد-ختام-بطولة-دوري-الإدارات-للكرة-الخماسية-بهيئة-قناة-السويس-(3)\
 
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مميش-يشهد-ختام-بطولة-دوري-الإدارات-للكرة-الخماسية-بهيئة-قناة-السويس-(6)\

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