صور.. محافظ الغربية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية عقب إعلان النتيجة

الغربية – عادل ضرة - محمد طارق

كرم اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أوائل الشهادة الإعدادية بالغربية، بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فى مؤتمر صحفى بديوان عام المحافظة، بحضور محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية العشر والطلاب الأوائل على مستوى المحافظة.

وتم تكريم كل من الطالبة ألاء ابراهيم عبد الحليم بمدرسة د/ رضوان الحق الإعدادية بنات المركز الأول، والطالبة مريم ادهم الششتاوى لبشتين الثانى مكرر بمجموع 279 درجة، والطالبة هدى هشام محمد بطيحة بمدرسة السيدة عائشة بنات بدماط المركز الثانى بمجموع 279 درجة، والطالبة مريم محمد عبد الحليم زيدان الثانى مكرر بمجموع 279 درجة.

وكرم المحافظ الطالبة ريم محمد الحبيبى المركز الثانى مكرر بمجموع 279 درجة، والطالبة اسماء عادل محمود رخا المركز الثانى مكرر بمجموع 279 درجة، والطالبة سلسبيل اسلام عادل الطحلاوى الثانى مكرر بمجموع 279 درجة، والطالب مؤمن محمد سعيد نمر المركز الثانى مكرر بمجموع 279 درجة، والطالبة شهد وائل صبحى عبد الحميد المركز الثالث بمجموع 278.5 درجة، والطالبة نوران محمد ابو عيسى الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة، والطالبة وفاء يحيى السيد العليمى المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة، والطالب عبد الله سمير عبد المجيد مكاوى الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة.

كان محافظ الغربية قد اعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2018/ 2018 بنسبة نجاح 76,5% وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 70ألف 436 طالبا وحضر منهم 53ألف و803 طلاب، وغائب 83 طالبا، وبلغ إجمالى الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الدور الثانى 16ألفا و577 طالبا.

كما اعتمد محافظ الغربية نتيجة الاعدادية المهنية وبلغ إجمالى عدد المتقدمين 6711 طالبا حضر منهم 6658 طالبا، غائب 153طالبا، وبلغ إجمالى الناجحين 4530 طالبا ودور ثانى 2028 طالبا بنسبة نجاح 69%.

كما اعتمد المحافظ نتيجة التربية الخاصة حيث حضر 15 طالبا وناجح 14طالبا ودور ثانى لطالب بنسبة نجاح 93.3%.