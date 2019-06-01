صور.. شاب يقفز من أعلى جسر البرج فى لندن والشرطة تعتقله

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

قفز شاب فى نهر التايمز وسط لندن، عقب صعوده أعلى نقطة فى جسر البرج، الأمر الذى تحول إلى كارثة، حيث تم اعتقاله، من قبال رجال الأمن .

ووثقت صور أبرزتها وكالة رويترز للحظة صعوده أعلى جسر البرج فى لندن، والقفز من أعلى الجسر، وتم مشاهدة التيار المائى، وهو يجرفه وزورق الشرطة يقترب منه لانقاذه واعتقاله، وذهبت وحدة من الشرطة البحرية، التى استدعيت إلى مكان الحادث لإنقاذ الشاب.



الشاب فوق الجسر



الشاب فى مياه النهر



الشاب مستمر فى الصعود



الشاب يصعد الجسر



الشاب يلقى بنفسه



الشرطة تقترب منه لاعتقاله



الهبوط من الجسر



جانب من تسلقه الجسر



لحظات ما قبل القفز من أعلى الجسر