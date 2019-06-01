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صور.. شاب يقفز من أعلى جسر البرج فى لندن والشرطة تعتقله

السبت، 01 يونيو 2019 06:22 م
صور.. شاب يقفز من أعلى جسر البرج فى لندن والشرطة تعتقله شاب يقفز من أعلى جسر البرج فى لندن
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

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قفز شاب فى نهر التايمز وسط لندن، عقب صعوده أعلى نقطة فى جسر البرج،  الأمر الذى تحول إلى كارثة، حيث تم اعتقاله، من قبال رجال الأمن .

ووثقت صور أبرزتها وكالة رويترز للحظة صعوده أعلى جسر البرج فى لندن، والقفز من أعلى الجسر، وتم مشاهدة التيار المائى، وهو يجرفه وزورق الشرطة يقترب منه لانقاذه واعتقاله، وذهبت وحدة من الشرطة البحرية، التى استدعيت إلى مكان الحادث لإنقاذ الشاب.

الشاب فوق الجسر
الشاب فوق الجسر

 

الشاب فى مياه النهر
الشاب فى مياه النهر

 

الشاب مستمر فى الصعود
الشاب مستمر فى الصعود

 

الشاب يصعد الجسر
الشاب يصعد الجسر

 

الشاب يلقى بنفسه
الشاب يلقى بنفسه

 

الشرطة تقترب منه لاعتقاله
الشرطة تقترب منه لاعتقاله

 

الهبوط من الجسر
الهبوط من الجسر

 

جانب من تسلقه الجسر
جانب من تسلقه الجسر

 

لحظات ما قبل القفز من أعلى الجسر
لحظات ما قبل القفز من أعلى الجسر

 

لحظة السقوط
لحظة السقوط

 

 


جسر البرج

لندن

الشرطة البريطانية

اعتقال

أخبار لندن

بريطانيا

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