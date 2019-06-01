سقوط صاحب مصنع لإنتاج العصائر من مواد مجهولة المصدر بالوايلى

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت مباحث شرطة التموين بالقاهرة، من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج العصائر من مواد مجهولة المصدر بالوايلى، وحرر محضر بالواقعة.

ونجح رجال مباحث التموين من ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الوايلى لحيازته وإنتاجه كميات كبيرة من العصائر، مُستخدماً خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وتم ضبط كميات قدرها (5,445 طن "مستلزمات إنتاج "سكر – لبن بودرة – مركزات عصائر خام"، (12,800) ألف عبوة "عصائر مختلفة الأنواع" منتج نهائى) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.