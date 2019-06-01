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سارقوا "التو توك" يعترفون: كنا نبيع الواحد بـ5 آلاف جنيه وسقطنا فى المرج

السبت، 01 يونيو 2019 12:00 ص
سارقوا "التو توك" يعترفون: كنا نبيع الواحد بـ5 آلاف جنيه وسقطنا فى المرج توك توك - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى 5 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة سائقى التوك توك على طريقة عصابة ريا وسكينة بمنطقة روض الفرج باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث.

 وقال المتهمون، إنهم قسموا الأدوار بينهم، فمنهم من يستقل" التوك توك" مع الضحية بحجة توصيله إلى أحد الأماكن،  وأثناء توصيلهم يقوم أحد المتهمين بكتم أنفاس الضحية حتى يفقد وعيه، بينما يقوم آخرين  بيع التوك توك المسروق لأحد التجار بمبلغ 5 آلاف جنيه. 

البداية بتلقى عشرات البلاغات عن تعرض سائقى التوك توك للسرقة، بتخديرهم عن طريق تشكيل عصابى يكتم أنفاسهم  ب"فوطة" بها مخدر يفقد المجنى عليهم وعيهم، ثم يتم سرقة التوك توك.

وتم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة 5 عاطلين تم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة.

 

 
 
 

 


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