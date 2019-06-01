روسيا تعلن إدخال العديد من التعديلات فى صواريخ "بروتون" الفضائية

موسكو أ ش أ

أعلن مركز "خرونيتشيف" الروسى أن صواريخ "بروتون" الفضائية خضعت للعديد من التعديلات التى حسنت أداءها بشكل ملحوظ فى السنوات العشر الأخيرة.

وأفاد المركز الروسى ـ فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (السبت) ـ بأن صواريخ "بروتون-إم" خضعت لأربعة مراحل من التعديل فى السنوات الأخيرة، وأدخل عليها العديد من الأنظمة الإلكترونية المتطورة التى قننت استهلاكها للوقود، وزادت قدرتها على نقل الحمولات إلى الفضاء، وعملت على تحسين عملية الاحتراق وقللت من إصدار العوادم الضارة بالبيئة وخاصة التى تحتوى على مركبات الـ "هبتيل".

ويصنف صاروخ "بروتون-إم" من فئة الصواريخ الثقيلة المخصصة لحمل المركبات الفضائية المختلفة المخصصة للأغراض الحكومية والتجارية، ويستطيع هذا الصاروخ إيصال حمولة تصل إلى 6 أطنان إلى المدارات الفضائية القريبة من الأرض، وتوجد نسخة متوسطة الثقل منه هى "بروتون-ميديوم"، ونسخة خفيفة "بروتون-لايت".