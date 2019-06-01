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رئيس الحكومة التونسية يؤكد جاهزية الأمن والجيش لإنجاح الموسم السياحى

السبت، 01 يونيو 2019 05:00 م
رئيس الحكومة التونسية يؤكد جاهزية الأمن والجيش لإنجاح الموسم السياحى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد
أ ش أ

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أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، جاهزية القوات الأمنية والعسكرية لإنجاح الموسم السياحي، واتخاذ إجراءات احترازية ضد التهديدات الإرهابية.

وقال الشاهد - على هامش زيارته، اليوم السبت، لمنطقة البكرى بسيدى ثابت فى ولاية أريانة - "إن التهديدات الإرهابية لا تزال قائمة بما يستدعى المزيد من اليقظة من الحكومة والمواطن لدرء المخاطر التى يمكن أن تترصد البلاد، مشددا على تحلى القوات الأمنية والعسكرية بالحرفية والمثابرة لصد أى تهديد محتمل بمعنويات مرتفعة وروح وطنية عالية".

 

 


رئيس الحكومة التونسية

رئيس الوزراء التونسى

الجيش التونسى

السياحة فى تونس

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يوسف الشاهد

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