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حزبا الشعب والاشتراكى النمساويان يطلبان تأخير الانتخابات البرلمانية إلى 29 سبتمبر

السبت، 01 يونيو 2019 10:35 م
حزبا الشعب والاشتراكى النمساويان يطلبان تأخير الانتخابات البرلمانية إلى 29 سبتمبر اقتراع _ صورة أرشيفية
فيينا /أ ش أ/

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طلب الحزبان الرئيسيان فى النمسا (الشعب) و(الاشتراكى الديمقراطي) من الرئيس ألكسندر فان ديربيلين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة فى 29 سبتمبر المقبل .

وقالت مصادر سياسية فى فيينا، اليوم السبت، إن الرئيس النمساوى يفضل عقد الانتخابات فى أوائل سبتمبر عقب الإجازات الصيفية مباشرة بينما طلب الحزبان المزيد من الوقت للإعداد بشكل جيد للحملات الانتخابية.

وأضافت المصادر أن الأحزاب بدأت بالفعل فى الإعداد للانتخابات من خلال وضع خطط واستراتيجيات للحملات الانتخابية ودراسات التحالفات الممكنة وطرق الدعاية وسبل التصدى لحرب الشائعات التى تتخلل المعارك الانتخابية.

وأشارت المصادر إلى أن حزب الحرية صاحب الفضيحة السياسية الأخيرة والتى أدت إلى انهيار الائتلاف الحاكم يريد إجراء الانتخابات فى أسرع وقت ممكن من أجل احتواء الأزمة الراهنة وتسهيل عودته إلى الائتلاف الحكم فى أسرع وقت ممكن.

يذكر أن الحكومة المؤقتة برئاسة المستشارة بريجيته بيرلاين ستؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس النمساوى يوم /الإثنين/ المقبل وهى أول حكومة فى تاريخ النمسا برئاسة سيدة وأغلب الوزراء بها سيدات.

 


النمسا

أخبار النمسا

الانتخابات البرلمانية فى النمسا

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