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حبس عامل الخردة المتهم بقتل سائق توك توك بسبب الخلاف على الأجرة فى السلام

السبت، 01 يونيو 2019 05:01 م
حبس عامل الخردة المتهم بقتل سائق توك توك بسبب الخلاف على الأجرة فى السلام جثة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شرق القاهرة، بحبس عامل خردة 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة ارتكابه جريمة قتل سائق توك توك، بسبب الخلاف على تعريفة الركوب، حيث قام المتهم بالتعدى على المجنى عليه، مستخدما سلاح أبيض كان بحوزته، ارداه قتيلا وفرا هاربا، حتى تم القبض عليه، وباشرت النيابة التحقيقات.

 

كما أمرت النيابة بنقل جثة المجنى عليه، وتوقيع الكشف الطبى وتشريحها لمعرفة سبب الوفاة، عقب انتهاء تقرير الصفة التشريحية.

 

والبداية كانت بتلقى ضباط قسم شرطة السلام ثان، بلاغا من الأهالى بالعثور على شخص متوفى بطريق مصر الإسماعيلية "الطريق البطئ" أمام سوق العبور بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن المجنى عليه سائق توك توك وبه عدة إصابات ظاهرية، كما عُثر بجوار الجثة على هاتفه المحمول، وتبين وجود تلفيات بمركبة التوك توك قيادته عبارة عن "كسر الزجاج الأمامى".

 

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حتى تم التوصل إلى الجانى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بجس المتهم على ذمة التحقيق.


حبس عامل خردة

قتل سائق توك توك

خلافات على الأجرة

قسم السلام

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