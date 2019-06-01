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حبس طالبة الشرقية 4 أيام بعد تخلصها من شقيقتها بطعنة نافذة بالرقبة

السبت، 01 يونيو 2019 02:19 م
حبس طالبة الشرقية 4 أيام بعد تخلصها من شقيقتها بطعنة نافذة بالرقبة جثة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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قررت نيابة مركز الزقازيق برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس الطالبة المتهمة بذبح شقيقتها وإصابة الثانية بجرح قطعى بالرقبة، خوفا من تهديدها بفضح علاقة عاطفية بينها وبين شاب وسرقتها مبلغ مالى من دولاب والدتها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من الأهالى بالعثور على طفلتين مذبوحتين داخل مسكنها بقرية النخاس دائرة مركز الزقازيق، واانتقل ضباط مباحث مركز الزقازيق إلى موقع الحادث لفحص البلاغ ومعرفة ملابسات الجريمة.

 

وتبين من التحريات الأولية العثور على " إيمان ح ال إ" 13 سنة طالبة بالصف الأول الإعدادى، مصابة بجرح قطعى بالرقبة، وشقيتها " سامية" البالغة من العمر 11 سنة مصابة بجرح قطعى بالرقبة وتم نقل الجثة الأولى لمشرحة مستشفى الأحرار، ونقل الثانية إلى مستشفى القنايات بمعرفة الأهالى وهى فى حالة حرجة، وأنتقل ضباط مركز الزقازيق، برئاسة الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث مركز الزقازيق، ومعاونيه برئاسة العقيد محمد شعراوى، وكيل المباحث الجنائية، والعميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية.

 

وأثناء استجواب المصابة أقرت بقيام شقيقتها الكبري" روان" 17 سنة طالبة بإحداث إصابتها، وبمناقشتها أقرت بأنها ارتكبت الواقعة، لأنها كانت على علاقة عاطفية بشاب وقامتا شقيقتهما بتهديدها بفضح أمرها وإفصاح الأمر إلى والدتهم، وذلك بعد قيامها بسرقة مبلغ مالى من دولاب والدتها، فقامت بالتعدى عليهما بالضرب بالسكين، وقامت ببعثرة محتويات المنزل مختلقة واقعة السرقة، وخاصة أن أسرتها كانت خارج المنزل، وتم التحفظ عليها من قبل ضباط مباحث مركز الزقازيق.


الشرقية

قرية النخاس

ذبح طالبة

مركز شرطة الزقازيق

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