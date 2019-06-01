توريد وتركيب 500 ألف كشاف موفر للطاقة فى المحافظات بتكلفة 600 مليون جنيه

كتب على عبد الرحمن

تواصل وزارة التنمية المحلية تنفيذ مشروع توفير الطاقة المستهلكة فى الإنارة العامة للطرق والشوارع فى المحافظات بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء والمالية والهيئة العربية للتصنيع بهدف توفير الكهرباء المستهلكة فى إنارة الشوارع وتحقيق وفر فى فاتورة الاستهلاك الخاصة بها ودعم الصناعة الوطنية وتشغيل العمالة المحلية .

وتستهدف وزارة التنمية المحلية، خلال العام المالى الجديد "2019/2020"، والذى يبدأ أول يوليو المقبل توريد وتركيب 500 ألف كشاف موفر للطاقة بتكلفة 600 مليون جنيه.

وكان قد تم توريد وتركيب 330 ألف كشاف خلال العام المالى الحالى "2018/2019" بتكلفة 350 مليون جنيه، ليكون ما تم توريده وتركيبه 2,5 مليون كشاف موفر للطاقة بجميع المحافظات منذ بداية المشروع وحتى الآن بنسبة 75% من المستهدف ووصلت قيمة الوفر من هذه الكشافات المركبه إلى نحو 3 مليارات جنيه فى جميع المحافظات .

وجاءت محافظة قنا، فى أعلى المحافظات نصيباً فى توريد وتركيب الكشافات الموفرة للطاقة حيث تم توريد وتركيب حوالى 221 ألف كشاف موفر للطاقة بها، ثم محافظة الشرقية حوالى 196 ألف كشاف، ثم محافظة سوهاج حوالى 166 ألف كشاف، ومحافظة القاهرة حوالى 160 ألف كشاف، ومحافظة الغربية حوالى 156 ألف كشاف.