تلب أبيب: قذائف صاروخية من سوريا على شمال إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلى فى نبأ عاجل مساء اليوم السبت إطلاق قذائف صاروخية من سوريا على شمال إسرائيل
تلب أبيب: قذائف صاروخية من سوريا على شمال إسرائيلالسبت، 01 يونيو 2019 08:09 م
الجيش الإسرائيلى
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